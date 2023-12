Medicamentul care ar putea să prelungească durata de viață a unor rase de câini. Cum acționează

Pierderea unui animal de companie iubit este un eveniment dureros și inevitabil.

Totuși, în curând ar putea să existe o modalitate de a amâna momentul trist pentru proprietarii de câini, măcar pentru un timp scurt.

Un nou medicament este în prezent în lucru și ar putea, într-o zi, să prelungească durata de viață a unor rase mari de câini.

Medicamentul a fost dezvoltat de compania de biotehnologie veterinară Loyal for Dogs, iar în ciuda necesității de a trece prin studii clinice, oficialii de la Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite ale Americii (FDA) au afirmat într-o scrisoare adresată companiei că datele inițiale sunt "suficiente" pentru a arăta "o așteptare rezonabilă a eficacității", conform unei copii a scrisorii furnizate The New York Times.

"Am finalizat partea tehnică a eficacității"

"Astăzi, sunt foarte mândră să anunț că Loyal a obținut ceea ce credem că este prima acceptare formală a FDA că un medicament poate fi dezvoltat și aprobat pentru a prelungi durata de viață", scrie fondatoarea și CEO-ul Loyal, Celine Halioua, într-un comunicat de presă din 28 noiembrie.

"În limbajul regulamentar, am finalizat partea tehnică a eficacității din cererea noastră de aprobare condiționată pentru utilizarea LOY-001 în prelungirea duratei de viață a câinilor mari."

LOY-001 este numele primei versiuni a medicamentului, care este destinat câinilor cu vârsta de 7 ani sau mai mult, cu o greutate de cel puțin 18 kilograme. Este administrat sub formă de injecție, care poate fi făcută câinilor la fiecare trei până la șase luni de către medicii veterinari.

În același timp, oamenii de știință de la Loyal lucrează și la alte două versiuni, numite LOY-002 și LOY-003, care ar fi administrate sub formă de pastile zilnice. LOY-003 este destinat tuturor câinilor mai în vârstă, cu excepția celor mai mici rase.

Acționează prin limitarea puterii unui hormon legat de creștere

Toate versiunile medicamentului acționează prin limitarea puterii unui hormon legat de creștere, numit factor de creștere insulin-like-1 (IGF-1), care, pe lângă contribuția la creștere, este legat de îmbătrânire și longevitate la viermii rotunzi, muște de fructe și șoareci.

Asocierile acestea în cazul câinilor nu sunt clare, însă există motive să se bănuiască că nivelele ridicate de IGF-1 pot accelera îmbătrânirea la câini.

Comparativ cu câinii mai mici, cum ar fi Chihuahua - care trăiesc în medie între 14 și 16 ani - câinii mai mari, cum ar fi Danezii Germani, trăiesc doar între 7 și 10 ani.

Rasele mari de câini tind să prezinte, de asemenea, nivele extrem de ridicate de IGF-1 - de până la 28 de ori mai mari decât cele ale câinilor mai mici. La câini, acest hormon stimulează creșterea celulară și face parte din ceea ce le permite raselor mari de câini să crească atât de mult.

Dar la vârste mai înaintate, acest hormon ar putea avea dezavantaje serioase. Deși niciun singur hormon nu este probabil responsabil pentru toate procesele de îmbătrânire, aceasta este una dintre căile cel mai bine studiate în modelele animale și un domeniu demn de explorat în continuare.

Un studiu observațional nepublicat de la Loyal, care a analizat starea de sănătate a peste 450 de câini mari, a constatat în cele din urmă că acei câini cu niveluri mai scăzute de insulină au experimentat o fragilitate redusă și o calitate mai bună a vieții.

După ce au analizat aceste rezultate și au parcurs peste 2.300 de pagini de informații tehnice de la Loyal, oficialii de la FDA au confirmat potențialul medicamentului LOY-001 de a prelungi durata de viață a câinilor.

Acum, că au un concept validat, Halioua și echipa ei speră să obțină aprobarea condiționată pentru LOY-001 până în 2026. Acesta este un proces accelerat de autorizare FDA care ar permite medicamentului să fie disponibil pe piață chiar și în timp ce se adună încă dovezi din studiile clinice.

Halioua a declarat pentru The New York Times că ea și echipa ei își propun să prelungească durata de viață a câinilor în cadrul studiilor clinice cu cel puțin un an.

"Sunt interesată doar dacă perioada de viață prelungită este una de calitate"

Dacă compania poate obține acest rezultat rămâne de văzut.

„Dacă se dovedește că prelungește durata vieții, sunt interesată doar dacă perioada de viață prelungită este una de calitate”, a declarat Kate Creevy, directorul veterinar șef al Proiectului de Îmbătrânire a Câinilor, pentru The New York Times.

„Nu vreau să-mi fac câinele să trăiască încă doi ani în sănătate precară.”

Experții de la Proiectul de Îmbătrânire a Câinilor lucrează și ei la un posibil medicament care să prelungească durata de viață a câinilor, numit rapamicină, care prezintă efecte anti-îmbătrânire la muște, viermi și rozătoare.

Rapamicina acționează blocând o moleculă numită mTOR, care reglează proliferarea și moartea celulelor. Este un obiectiv important în cercetarea medicamentelor în prezent.

Oamenii de știință nu sunt interesați doar să testeze aceste tipuri de medicamente în interesul câinilor. Astfel de căi ar putea fi relevante și pentru sănătatea umană, scrie sciencealert.com.

Până în prezent, FDA nu a aprobat niciun medicament pentru longevitate pentru animale sau oameni. În timp ce unii experți sunt îngrijorați că adăugarea de ani la viața câinilor ar putea să nu fie în cel mai bun interes al animalelor noastre de companie, alții susțin că, deoarece am crescut câinii pentru a avea o durată de viață mai scurtă, avem datoria să încercăm să le îmbunătățim sănătatea și să le prelungim viața în orice fel posibil.

Loyal recrutează în prezent peste o mie de câini mai în vârstă pentru studii clinice care încep în 2024/2025.