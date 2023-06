Meteorologul de la stația din Bucegi, atacat de câinii de la o stână sub ochii ciobanului: ”El a stat și s-a uitat”

Sergiu Olteanu, meteorolog la stația meteo de la Vârful Omu din Bucegi, acuză că a fost atacat de câinii ciobănești în timp ce se afla pe un traseu turistic din zona Bran, frecventat des de grupuri de copii.

Atacul dulăilor de stână s-a petrecut chiar sub ochii ciobanului care nu a intervenit deloc.

Omul a stat și a admirat ”spectacolul”, deși totul se putea termina în mod tragic. Sergiu Olteanu a precizat că rucsacul pe care îl purta în spate a fost sfâșiat de animalele agresive lăsate libere pe munte, în ciuda faptului că stâna este amplasată chiar lângă o pârtie de schi, zona fiind intens circulată de turiști.

Meteorologul a sunat la 112 pentru a reclama evenimentul, dar a avut surpriza să afle că respectivul cioban nu are acte, nu știe când s-a născut și nu este angajat legal. ”Putea să fie violator, condamnat, criminal”, acuză Sergiu Olteanu.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Sergiu Olteanu se adresează primăriei din Bran căreia îi cere să ia măsuri cu privire la stâna care pare a fi amenajată ilegal.

”Mă adresez dumneavoastră deoarece evenimentul s-a întâmplat pe raza comunei Bran

Era să fiu sfâșiat de câțiva câini. Unul dintre ei chiar a mușcat și rupt din rucsacul ce îl aveam.

Autoritățile competente nu au reușit să afle identitatea ciobanului când au venit la fața locului (nu știa când s-a născut, nu avea acte) A trebuit invitat la secție pentru identificarea lui. Putea să fie și condamnat, violator, criminal, etc.

A venit și stăpânul stânei acolo care, la fel, nu a putut oferi detalii despre acest om. A spus că nu știe cum îl cheamă, ca nu are forme de angajare, acte de identitate și nu a oferit deloc informații despre el. Am să vă ajut eu cu câteva fotografii, poate veți reuși să faceți ceva în acest sens. Cat timp am fost atacat de câini el a stat și s-a uitat de la stână. Am reușit cumva să mă refugiez în interiorul stânei moment în care el a părăsit stâna și a plecat să lege câinii. Ulterior am reușit să îl filmez - fotografiez.

Mulțumesc Jandarmeriei, 112 și Poliției Locale pentru implicare”, scrie Sergiu Olteanu.

Acesta spune că probabil ar fi fost rănit serios dacă nu avea rucsacul în spate, fiind luat prin surprindere de dulăii de la stână amenajată la 50 de metri distanță față de refugiul Salvamont Bran.

”Așa ceva nu este posibil, în aceste vremuri, în acest secol, într-o "stațiune turistică de interes național" la 50 m de Refugiul Salvamont BRAN; să fie amplasată o stână cu câini deosebit de agresivi. Nu am avut nici timp să scot spray-ul cu piper sau ceva cu care să mă apăr. Abia ce coborâsem din mașină, iar pe pârtia de ski în fața refugiului nu m-aș fi gândit că voi fi atacat de câini. De obicei îl pregătesc la îndemână puțin mai sus, nu pe raza pârtiei de ski de la Zănoaga.

Dacă era altcineva în locul meu oare ce s-ar fi întâmplat. Dacă nu avea rucsac pe spate cu care să se apere. Dacă era seară sau noapte și coborau turiști spre baza de pe traseele Bucegilor?!? ”, scrie Olteanu.

Meteorologul spune că nu este singurul caz, mai multe persoane reclamând atacuri similare.

”Citesc că nu este singurul caz, cu siguranță au fost mult mai multe însă ceva este destul de dubios cu aceste stane amplasate exact pe traseele marcate.

Situații sunt și vor fi multe. Observ însă că în ultimii doi ani s-au înmulțit foarte mult atacurile câinilor, sunt mult mai agresivi, ciobanilor nu le pasă și nu îi controlează deloc.

Ca încheiere, vă transmit și ce a spus cel care se ocupă cu administrarea stânei cand inițial am luat legătura cu el la telefon - citez:

" și ce să vă fac eu dom le?"

" sunt câini, că noi avem urși și trebuie să ne apărăm"

"să împușcați urșii ca noi trebuie să avem câini să ne apărăm de urși"

"ce mă interesează pe mine, ce căutai pe acolo"

"că au mai urcat oameni și câinii erau legați"

" n-am eu treabă cu rucsacul matale"

"ce, sunt eu de vină că ți-au rupt câinii rucsacul"

Pentru a evidenția cât de periculoasă este stâna amplasată prea aproape de traseele turistice, Sergiu Olteanu a postat o serie de fotografii luate chiar de pe site-ul primăriei Bran din care se văd grupuri de turiști care merg în drumeție în zona respectivă.

”În imagine și câteva foto de pe pagina Primăriei, zeci de copii, turiști etc în imediata vecinătate a stânei (stână pe care este amplasat și marcajul turistic Bandă Roșie - Zănoaga - Poiana Clincea - Refugiul Țigănești)”.

