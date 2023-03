Asociaţia pentru drepturile animalelor Peta a condamnat folosirea animalelor vii pe platourile de filmare, după ce un cal a murit în timpul producţiei serialului produs de Amazon "The Lord of the Rings: The Rings of Power".

Calul a avut un stop cardiac pe 21 martie, în timp ce aveau loc filmările pentru spin-off-ul celui de-al doilea sezon în Marea Britanie.

„Suntem profund întristaţi să confirmăm că un cal din producţie a murit”, a declarat un purtător de cuvânt al Amazon Studios duminică dimineaţă, care a precizat: „Incidentul a avut loc dimineaţa, în timp ce calul era antrenat înainte de repetiţii. Instructorul nu era costumat, iar filmările nu începuseră. La acea vreme au fost prezenţi atât un medic veterinar, cât şi un reprezentant al American Humane Association. Necropsia independentă a confirmat că animalul a murit din cauza insuficienţei cardiace".

Calul stătea lângă alţi 20 când inima i s-a oprit, au declarat surse pentru Deadline. Peste 30 de cai au fost pe platourile de filmare în acea zi.

Într-o declaraţie lansată la scurt timp după ce a apărut informaţia, Peta a spus că serialul "exploatează animale" şi a cerut producţiilor de film şi televiziune să folosească CGI în locul unor animale reale. „Peta cere creatorilor serialului - şi tuturor celorlalţi producători - să nu mai folosească cai adevăraţi", se cere în comunicat.

Toţi caii folosiţi în cel de-al doilea sezon din "The Rings of Power" au provenit de la Devil’s Horsemen, un furnizor de cai şi cascadori în industria filmului.

Compania a lucrat cu seriale de renume, inclusiv "Game of Thrones" şi "The Crown", precum şi cu producţii de la Hollywood ca "Justice League" şi "Transformers".

Franciza "Stăpânul Inelelor" a fost criticată anterior pentru tratarea cailor vii.

"The Rings of Power" este un prequel pentru "Stăpânul Inelelor", a cărui acţiune este plasată cu mii de ani înainte de evenimentele din trilogie.

Primul sezon, care a fost filmat în Noua Zeelandă, a devenit un succes pentru Amazon. Studioul a susţinut că a fost „cea mai mare premieră din istoria Prime Video”, atrăgând 25 de milioane de spectatori în primele 24 de ore.

