10 pompieri calaraseni, in misiune la vama Isaccea pentru ajutorarea refugiatilor din Ucraina

Pompierii militari calaraseni s-au alaturat colegilor de la ISU Tulcea pentru a acorda sprijin refugiatilor din Ucraina. Pompierii calaraseni au plecat in misiune in judetul Tulcea, la vama Isaccea, pentru a fi alaturi de autoritati in efortul conjugat de a ajuta cetatenii ucrainieni nevoiti sa se refugieze de urgia razboiului din tara lor.10 pompierii profesionisti din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Barbu Stirbei al judetului Calarasi, cu mai multe autospeciale si ... citeste toata stirea