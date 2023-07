Proba scrisa din cadrul examenului national pentru definitivare in invatamant, sesiunea 2023, se va desfasura miercuri, 19 iulie, incepand cu ora 9:00, in centrul de examen Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Calarasi.In judetul Calarasi au fost admisi la proba scrisa 127 de candidati (dintr-un total de 134 de candidati inscrisi la inceputul anului scolar), care au indeplinit cumulativ urmatoarele conditii:* efectuarea unui stagiu de predare in specialitate de cel putin un an;* calificativul ... citeste toata stirea