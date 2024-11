20 de formatiuni politice au depus liste de candidati in judetul Calarasi pentru alegerile parlamentare

Douazeci de formatiuni politice au depus liste de candidati in judetul Calarasi pentru alegerile parlamentare, in cursa electorala intrand si trei candidati independenti.Conform procesului-verbal al Biroului Electoral Judetean Calarasi privind constatarea ramanerii definitive a candidaturilor pentru Senat si Camera Deputatilor, au ramas definitive candidaturile depuse de PSD, PNL, USR, AUR, UDMR, Forta Dreptei, Partidul Romania in Actiune, Partidul Social Democrat Unit, Partidul National ... citește toată știrea