In perioada 21-23 iulie, Ecoaqua Calarasi si Consiliul Judetean vor organiza un eveniment inedit pe Plaja Pod 4, sub titulatura "Jocurile de Vara". Cunoscutul om de radio si televiziune, Flick - Domnul Rima, va fi amfitrionul jocurilor.Evenimentul va fi sustinut financiar de catre Consiliul Judetean Calarasi iar operatorul regional de apa-canal Ecoaqua Calarasi S.A. isi propune sa ofere comunitatii o experienta memorabila in acest sezon estival.Flick sau Domnul Rima, cunoscut pentru talentul ... citeste toata stirea