24 mai 1908. Era inaugurat Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" din Bucuresti

In urma cu 114 ani, pe 24 mai 1908, Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" din Bucuresti se deschidea in "cladirea de la sosea", prima cladire din Regatul Romaniei construita cu scopul de a gazdui un muzeu. La festivitatea de inaugurare oficiata in prezenta Regelui Carol I, a Principelui Mostenior Ferdinand si a Principesei Maria, au participat, alaturi de prim-ministrul Dimitrie Sturdza, ministrii I. Bratianu, S. Haret si D. Carp si presedintele Academiei Romane, Anghel Saligny, ... citeste toata stirea