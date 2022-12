Luni, 5 decembrie 2022, la sediul Organizatiei Judetene Calarasi a PNL, femeile liberale au adus zambete pe chipuri de copii, in Ajun de Mos Nicolae.Au ajuns, rand pe rand, 29 de prescolari si elevi din municipiul Calarasi, pentru a-si primi darurile din campania "Un zambet de sarbatori", desfasurata de catre OFL Calarasi toata luna decembrie, in intreg judetul. Copiii au primit in dar ghete, geci de iarna, alte ... citeste toata stirea