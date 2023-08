In cadrul actiunilor pentru siguranta comunitatii dinultimele 24 de ore, politistii au intervenit la 86 desesizari ale cetatenilorprimite prin serviciul 112. De asemenea, politistii au retinut permiselede conducere in cazul a 16soferi care au pus in pericol siguranta traficuluirutier, iarpersoanaa fost depistatain flagrant.La data de 12august a.c.,156de politisti au actionat, la nivelul judetului Calarasi, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ... citeste toata stirea