In cadrul actiunilor pentru siguranta comunitatii din acest weekend, politistii au intervenit la 162 de sesizari ale cetatenilor. De asemenea, politistii au retinut permisele de conducere in cazul a 40 de soferi, care au pus in pericol siguranta traficului rutier si au dispus 3 masuri preventive.In perioada 8-10septembrie a.c., peste 400 de politisti au actionat, la nivelul judetului Calarasi, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice.Politistii au ... citeste toata stirea