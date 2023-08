La data de 20 august a.c., in jurul orei 05.30, politistii Serviciului Judetean de Politie Transporturi Calarasi au fost sesizati, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca o ambarcatiune in care se afla 5 persoane pluteste in deriva pe fluviul Dunarea, km 373, in zona Chiciu.Din primele cercetari a reiesit faptul ca ambarcatiunea in cauza a intrat in coliziune cu o barja ancorata pe fluviul Dunarea, iar in urma impactului a rezultat vatamarea corporala ... citeste toata stirea