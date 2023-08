Azi-noapte, in timp ce executa misiunea de patrulare, un echipaj de jandarmi a observat 3 tineri care devenisera extrem de agitati la vederea fortelor de ordine.Astfel, oamenii legii i-au legitimat pe cei trei si au gasit asupra lor substante interzise. Chiar in acel moment, din scara blocului alaturat, a iesit un alt baiat care a fugit inapoi, determinand un jandarm sa mearga dupa acesta.Cautandu-l, a gasit in scara un portofel iar actul de identitate din interior l-a condus pe jandarm ... citeste toata stirea