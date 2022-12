6 motive pentru care sa adopti "invatarea pe tot parcursul vietii"

Invatarea pe tot parcursul vietii e un proces ce ar trebui sa fie luat in seama de toata lumea. Desi poate suna complicat, de fapt nu este. Denumirea nu trebuie sa fie interpretata cuvant cu cuvant, nefiind necesar studiul permanent. Procesul in sine presupune o perfectionare si insusire de noi cunostinte in scopul de a deveni o persoana mai pregatita din punct de vedere personal si profesional.Mai multe despre invatarea pe tot parcursul vietiiCunoscuta in literatura de specialitate si ca LLL ... citeste toata stirea