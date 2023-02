6 pompieri calaraseni au salvat viata unui om, in drumul lor spre alta misiune

Sase pompieri militari calaraseni, aflati in misiune, in timp ce traversau localitatea Filipesti din judetul Bacau, au fost martorii unui eveniment rutier in care au fost implicate doua autovehicule.Accidentul rutier s-a soldat cu ranirea grava a unui conducator auto, care a ramas incarcerat in urma coliziunii puternice dintre cele doua autovehicule implicate, acesta prezentand politarumatisme la nivelul membrelor."Colegii nostri aflati in imediata apropiere, salvatori de ... citeste toata stirea