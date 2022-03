8 sfaturi motivationale pentru pierderea in greutate

Pierderea in greutate necesita timp si rabdare pentru ca nu exista solutii rapide. Daca trebuie sa slabiti cateva kilograme, va dura cel putin cateva saptamani. Obiectivele semnificative de pierdere in greutate pot necesita cateva luni.Mentinerea motivatiei va face mai usor sa treci peste acele zile grele in care obiectivul tau de scadere in greutate pare a fi imposibil.Folositi aceste sfaturi pentru a va mentine motivatia si pentru a pierde acele kilograme in plus:1. Asezati citatele ... citeste toata stirea