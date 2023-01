9,8 milioane de lei pentru drumurile judetene si comunale din judetul Calarasi

Consiliul Judetean Calarasi a primit suma de 9.809.000 lei, de la Guvernul Romaniei, din sumele defalcate din TVA destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale. Aceasta a fost repartizata in sedinta de CJ din 13 ianuarie a.c.Avand in vedere ca numarul total de kilometri de drumuri judetene si comunale care necesita intretinere si reparatii este de 840,472 km, rezultand o valoare de 11.670 lei/km, suma de 9.809.000 lei va fi repartizata in functie de lungimea ... citeste toata stirea