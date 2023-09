In data de 1 septembrie a.c., a fost luata masura retinerii pentru 24 de ore, fata de barbatul de 32 de ani care a fost depistat conducand baut si fara permis un moped in localitatea Spantov. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Calarasi.Reamintim ca la data de 29 august a.c., in jurul orei 23:25, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ulmeni, alaturi de un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Calarasi au oprit pentru control, pe o strada ... citeste toata stirea