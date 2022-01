A fost deschis centrul de evaluare pentru pacientii cu SARS CoV-2 de la Oltenita

Ministerul Sanatatii a anuntat vineri, 21 ianuarie, ca 136 de centre de evaluare COVID-19 sunt operationale. In judetul Calarasi este functional doar centrul de la spitalul din Oltenita, cu program de lcuru in intervalul orar 08.00-15.00. Ministerul Sanatatii a anuntat in urma cu o saptamana ca serviciile acordate in centrele de evaluare ambulatorie pentru persoanele infectate cu SARS-Cov-2 vor fi decontate de catre casele de asigurari de sanatate, ele fiind gratuite pentru pacienti, indiferent ... citeste toata stirea