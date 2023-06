Joi, 15 iunie, a.c., in jurul orei 09:30, a fost inregistrat un apel de urgenta care anunta ca in sediul CEC Bank Calarasi se afla o bomba. Anuntul a pus pe jar autoritatile care au sosit imediat la fata locului pentru a verifica veridicitatea informatiei.Alerta cu bomba s-a dovedit, in final, a fi doar o alarma falsa. Barbatul care a anuntat amplasarea unui dispozitiv exploziv in sediul bancii din municipiul Calarasi a fost identificat si amendat. Este vorba de un tanar de 26 de ani din ... citeste toata stirea