Ieri, 5 iulie a.c., in jurul orei 14:15, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Calarasi au fost sesizati, prin S.N.U.A.U. 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca in municipiul Calarasi o femeie a fost lovita pe trecerea de pietoni, iar soferul a parasit locul accidentului.Din primele cercetari, politistii au constatat faptul ca, in jurul orei 14:11, s-a produs un accident intre un autoturism, condus de o persoana necunoscuta si o femeie, de 71 de ani, din ... citeste toata stirea