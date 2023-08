In data de 17 iulie a.c., in jurul orei 16:00, politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Calarasi au fost sesizati de catre un barbat de 55 de ani, cu privire la faptul ca, dintr-o societate comerciala, au fost sustrase mai multe componente de irigatie.Din primele verificari, a reiesit faptul ca in perioada 28-29 iunie a.c., persoane necunoscute ar fi sustras componente de irigatii, dintr-o societate comerciala, situata in municipiul ... citeste toata stirea