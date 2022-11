A inceput asfaltarea pistei de biciclete din municipiul Calarasi

Miercuri, 16 noiembrie, a inceput turnarea stratului de asfalt colorat pe pista de biciclete din Parcul Dumbrava. Lucrarile sunt in grafic. Pana in momentul de fata au fost executate in proportie de 30% iar pana la finele anului, procentul va ajunge la 40%, anunta Primaria Calarasi.Proiectul "Promovarea utilizarii mijloacelor alternative de mobilitate si a intermodalitatii in municipiul Calarasi prin amenajarea unei retele de piste de biciclete" este finantat prin POR 2014 - 2020, Axa ... citeste toata stirea