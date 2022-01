A inceput reabilitarea celei mai frumoase cladiri de patrimoniu a Baraganului, Palatul Prefecturii din Calarasi

Renovarea Palatului Prefecturii, una dintre cele mai frumoase cladiri de patriomoniu din Calarasi, a fost demarata de catre autoritatile judetene, dupa zeci de ani in care obiectivul a fost lasat in paragina. Restautarea care costa peste 77 de milioane de lei va fi gata in trei ani. Palatul Prefecturii va fi modernizat cu bani de la Compania Nationala de Investitii (CNI) si va adaposti Muzeul Artei si Tehnicii."Reabilitarea sediului Prefecturii este unul dintre cele mai mari proiecte din ... citeste toata stirea