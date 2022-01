Accident cumplit, soldat cu moartea unei fete de 17 ani. Ce a provocat nenorocirea

Un groaznic accident de circulatie, soldat cu decesul unei adolescente in varsta de 17 ani, s-a petrecut duminica seara, 9 ianuarie 2022, in comuna Dragos Voda. La volanul masinii se afla un tanar care obtinuse permisul de conducere in urma cu o luna si care a incercat sa evite un caine. Conform ISU Calarasi, tragedia a avut loc in jurul orei 18.00, iar la fata locului salvatorii au gasit trei persoane incarcerate.Din cauza vitezei, soferul, un tanar fara experienta in conducere, cu permisul ... citeste toata stirea