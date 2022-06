Accident pe DN3, intr-o curba periculoasa. Doua persoane aflate pe o motocicleta, ranite grav

Un accident rutier, soldat cu ranirea grava a doua persoane, a avut loc miercuri, 22 iunie, pe DN 3 Calarasi-Silistra, in zona localitatii Chiciu. Conform Centrului Infotrafic, in impactul violent au fost implicate un autocamion si o motocicleta. Din primele informatii, un baiat si o fata, ambii aflati pe motocicleta, au suferit leziuni grave.Accidentul s-a petrecut pe DN 3 Calarasi-Silistra, la ora 16.10, in zona localitatii Chiciu, intr-o curba periculoasa.Aici a avut loc o coliziune ... citeste toata stirea