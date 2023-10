CFR Calatori informeaza ca achizitionarea biletelor cu rezervare de loc va fi intrerupta in data de 4 octombrie 2023, in intervalul orar 0:00 si 12:00, pentru realizarea unor lucrari complexe de mentenanta la echipamentele centrale ale Sistemului National de Rezervare.Astfel, emiterea legitimatiilor de calatorie in intervalul orar 00:00 - 12:00, din data de 04.10.2023 se va face:-la casele de bilete fara rezervarea locului, numai pentru ziua curenta, fara anticipatie;-prin sistemul online ... citeste toata stirea