Acord politic de colaborare si parteneriat politic intre PSD Calarasi si Partida Romilor Pro - Europa Calarasi

Joi, la sediul PSD Calarasi, presedintele Vasile Iliuta si si Presedintele Partidei Romilor Pro - Europa, Nicolae Paun au semnat un acord politic de colaborare si parteneriat politic in Partidul Social Democrat organizatia judeteana Calarasi si Partida Romilor Pro - Europa sucursala judetului Calarasi.Scopul acestui acord este sprijinirea reciproca intre cele doua parti in spiritul prevederilor Constitutiei Romaniei, a afirmarii identitatii culturale a poporului roman, in vederea participarii ... citește toată știrea