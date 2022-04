Actiune de ecologizare la Calarasi. Cat gunoi s-a strans in mai putin de o ora

Peste 100 de saci cu gunoaie si deseuri abandonate au fost stranti joi, 14 aprilie, la Calarasi, in cadrul campaniei "Curatam Romania". Anul acesta, in luna aprilie, se deruleaza la nivel national campania "Curatam Romania", sub sloganul "Vrem o tara fara deseuri abandonate!", initiata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.La nivelul municipiului Calarasi, initiatorul acestei actiuni este ADDDJ - Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Dunarea de Jos careia i s-au alaturat, Primaria, ... citeste toata stirea