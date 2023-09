In urma controalelor realizate de Inspectoratul de Stat in Constructii si ISU Calarasi s-a dispus suspendarea activitatii tuturor statiilor GPL de pe raza orasului Fundulea, pana la intrarea in legalitate a acestora.La nivelul judetului Calarasi operatiunile de control se desfasoara in intervalul 30 august 2023 - 31 octombrie 2023, sub coordonarea Institutiei Prefectului - Judetul Calarasi care centralizeaza toate datele comunicate de catre comisiile mixte de control si intocmeste zilnic ... citeste toata stirea