Administratia liberala din comuna Cuza Voda a inaugurat noul Centru medical

Vineri, 25 noiembrie 2022, in prezenta senatorului Ciprian Pandea, a deputatului Emil Dumitru si a prefectului Valentin Barbu, primarul comunei Cuza Voda, Monica Silvia Ceausescu, a inaugurat o noua investitie, si anume noul Centru medical ce va purta numele Sfantului Nectarie.Cladirea fostului dispensar uman, dat in folosinta in 1968, a fost reabilitata cu fonduri oferite de PNDL 2, valoarea investitiei ridicandu-se la 1,4 milioane de lei, din care aproximativ 370.000 de lei fiind acoperiti ... citeste toata stirea