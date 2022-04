Adolescent fara permis, prins drogat la volan. Ce substante consumase

Un adolescent, in varsta de 16 ani, fara permis si drogat la volan, a fugit de politisti la un control in trafic. Tanarul a fost prins dupa cativa kilometri de urmarire si retinut de catre oamenii legii. Incidentul a avut loc pe 17 aprilie, in municipiul Calarasi. Politistii au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism pe strada Bucuresti, insa conducatorul auto nu a oprit, continuandu-si deplasarea pana in comuna Modelu, unde a parasit vehiculul. La aproximativ 150 de metri de ... citeste toata stirea