Adormirea Maicii Domnului, ziua cand se aduna ultimele plante pentru leacuri. 15 august, "hotarul dintre vara si iarna"

In ziua de 15 august, credinciosii ortodocsi praznuiesc Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai importante sarbatori din an. Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria Mare), marcata in ziua de 15 august, este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, iar, pentru romani este si ocrotitoarea marinarilor. "Sarbatoarea Sf. Marii este si ea un hotar" se spune in volumul "Spatiul si timpul in traditiile romanesti" (Paideia, 2018). De aceasta zi, considerata hotarul ... citeste toata stirea