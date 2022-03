Ajutoarele pentru refugiatii ucraineni colectate de bisericile din Calarasi ajung la Isaccea

Bunurile donate in cadrul campaniei umanitare organizate de Protopopiatul si Primaria Calarasi vor ajunge in vama Isaccea, pentru refugiatii din Ucraina. Bunurile donate, alimente neperisabile, dar si obiecte de imbracaminte, in cadrul campaniei "Donatii pentru refugiatii din Ucraina" vor ajunge la persoanele nevoite sa fuga din calea razboiului. Primarul Marius Dulce din Calarasi a postat un mesaj de multumire pe pagina sa de Facebook: "Mergem in vama Isaccea cu credinta ca suferintele ... citeste toata stirea