Al. Rafila: Primele cantitati de Molnupiravir pentru pacientii cu COVID-19 ar ajunge in tara la sfarsitul saptamanii

Deputatul PSD prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii a anuntat miercuri, 26 ianuarie 2022, ca primele cantitati de Molnupiravir ar putea ajunge in tara la finalul saptamanii."Lucrul pe care il anunt acum in premiera: am incheiat contractul, am semnat si am stabilit ultimele detalii privind livrarea primului dintre cele doua produse inovative, Molnupiravir, ma refer la cel care se administreaza pacientilor cu risc crescut, simptomatici, in centrele de evaluare sau in spitale. ... citeste toata stirea