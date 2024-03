Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a precizat vineri ca alesii locali care vor dori sa candideze din partea altui partid la alegerile din 9 iunie o vor putea face cu pana 45 de zile inaintea scrutinului.Precizarile au venit in contextul in care Guvernul a adoptat vineri ordonanta de urgenta care declanseaza procesul de organizare simultana a alegerilor locale si pentru Parlamentul European, in data de 9 iunie. Conform articolului 33 al OUG, persoanele care detin un ... citește toată știrea