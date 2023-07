In perioada 26.06 - 02.07.2023, ITM Calarasi a efectuat controale in vederea combaterii muncii la negru si pentru respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si a securitatii si sanatatii in munca.In domeniul relatiilor de munca s-au efectuat 35 de controale din care 35 au fost pe munca nedeclarata, 5 angajatori au fost sanctionati si au fost aplicate amenzi in valoare de 3000 de lei. In domeniul securitatii si sanatatii in munca, s-au efectuat 35 de controale,27 de ... citeste toata stirea