Politia Locala Calarasi a actionat, pe parcursul lunii iunie 2023, pe raza municipiului, pentru asigurarea ordinii publice si rutiere, combaterea fenomenului de comert ilicit si protejarea mediului. Au fost aplicate 13 amenzi, in valoare totala de 176.700 de lei, in baza OUG 92/2021, HCL 125/2022, Legii 61/1991, dar si 7 avertismente in baza HCL 125/2022 si HCL 32/2017.Directia de Control Comercial, Protectia Mediului, Urbanism, Dispecerat si Monitorizare a efectuat, prin Compartimentul de ... citeste toata stirea