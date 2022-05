Amenzi usturatoare pentru cei devasteaza parcurile. La cat se ridica sanctiunile

Autoritatile locale au inasprit sanctiunile pentru cei care fac dezastru in parcuri sau in zonele de agrement. De Paste, in locurile de relaxare din Calarasi, tinerii teribilisti au facut prapad: ghiveci cu flori rupte, mobilier urban smuls, banci distruse, cosuri de gunoi rasturnate. Consilierii locali din Calarasi au adoptat recent o hotarare prin savarsirea mai multor fapte pe domniul public se sanctioneaza cu amenda de la 800 la 1.000 de lei. Este vorba despre comiterea urmatoarelor fapte: ... citeste toata stirea