In perioada 4 - 8 septembrie a.c., ITM Calarasi a efectuat controale in vederea combaterii muncii nedeclarate si pentru respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca.In domeniul relatiilor de munca s-au efectuat 39 de controale pe munca nedeclarata, 4 angajatori au fost sanctionati si au fost aplicate amenzi in valoare de 6.000 de lei.Actiunile de control au fost efectuate in diferite domenii de activitate: activitati de depozitare si comercializare a carburantilor auto tip ... citeste toata stirea