ANM a emis 5 avertizari de vreme rea! Judetul Calarasi este vizat

Administratia Nationala de Meteorologie a emis cinci avertizari de vreme rea pentru perioada 4 - 5 februarie. CNAIR anunta ca este posibil sa fie luata inclusiv decizia de a se restrictiona (inchide) circulatia rutiera pe anumite sectoare de drum in cazul in care nu se pot asigura conditii de circulatie in siguranta.Cod galben valabil in perioada 04 februarie, ora 11:00 - 05 februarie, ora 20:00.Fenomene vizate: viscol si ninsori moderate cantitativ;Zone afectate: zonele de munte.Cod ... citeste toata stirea