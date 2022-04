Apel de la voluntari, pentru ajutorarea refugiatilor din Ucraina: "Rezervele noastre sunt pe sfarsite"

Donatiile si donatorii romani sunt in scadere dramatica, in timp ce numarul celor care solicita ajutor este in crestere. Un apel public a fost lansat pentru sprijinirea celor care fug din calea razboiului. Marti, 12 aprilie, 884 de persoane au trecut pe la RomExpo. "Rezervele noastre sunt pe sfarsite. Nu la haine, acolo mai avem multe. Va rog sa nu ne mai aduceti haine groase de iarna. Dar apreciem orice mancare neperisabila. Sau incaltaminte de sezon purtabila. Sau lenjerie de copii/dama noua", ... citeste toata stirea