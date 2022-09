APP | Declaratie apel pentru apararea Bisericii Ortodoxe Romane

Alianta Pentru Patrie se va implica in mod direct si foarte hotarat in batalia pentru apararea Bisericii Ortodoxe Romane.Biserica Ortodoxa Romana este atacata sustinut din toate partile, atat de persoane aflate in inalte functii ale institutiilor statului, cat si de grupuri bine organizate care promoveaza o propaganda antiromaneasca de o duritate nemaiintalnita.Sistematic, preoti romani care pana ieri au fost considerati stalpi ai comunitatii si ai crestinismului, sunt supusi unui linsaj ... citeste toata stirea