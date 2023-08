In data de 29 august a.c., in jurul orei 21:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Calarasi au fost sesizati, de catre un barbat de 37 de ani, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta, de sex masculin, a sustras mai multe bunuri (alimente si bauturi alcoolice), dintr-un magazin, situat in municipiul Calarasi.In urma primelor verificari a reiesit faptul ca, in noaptea de 28/29 august a.c., o persoana necunoscuta, de sex masculin, profitand de neatentia vanzatorului, ar fi ... citeste toata stirea