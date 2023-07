Asociatia Club Sportiv Baja 500 Motosport si Primaria Municipiului Calarasi organizeaza, in perioada 19-23 iulie 2023, competitia internationala de rally raid, intitulata "RORally Marathon 2023".Traseul parcurs se va intinde pe o lungime de 1.500 de km, in patru zile de concurs. In cea de-a patra zi, se va desfasura cea mai lunga proba speciala, din Europa, la acest moment: Baja 555, cu peste 500 de kilometri, intr-o singura zi.Astfel, traseele de 150 de km, 250 de km si 350 de km se vor ... citeste toata stirea