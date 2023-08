In judetul Calarasi, pentru sustinerea probelor scrise, in sesiunea august 2023 a Examenului National de Bacalaureat, au fost inscrisi 514 candidati in centrele de examen: Colegiul National "Barbu Stirbei" Calarasi, Liceul "Danubius" Calarasi, Liceul Tehnologic "Al. Odobescu" Lehliu-Gara si Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu" Oltenita.Conform Calendarului de ... citeste toata stirea