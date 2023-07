Astazi, 6 iulie, incepand cu ora 13.00, se va da in trafic Podul suspendat peste Dunare de la Braila - Galati - Tulcea, acesta fiind cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania. Este al treilea ca marime in Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra.Informatii despre Podul de la Braila:- lungimea totala a podului este de 1974,3 metri;- inaltimea turnurilor este de aproximativ 193 metri de la partea superioara a fundatiei;- podul are 3 deschideri: o ... citeste toata stirea