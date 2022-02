Ateliere de educatie non-formala dedicate adolescentilor din Oltenita

In perioada 03-11 februarie, Asociatia Universitur, formata din alumni ai Facultatii de Geografie din cadrul Universitatii din Bucuresti, a organizat in Oltenita ateliere pentru tineri in cadrul proiectului european "AGORA' - Youth Worker's Actions in Public Spaces for Social Change", cofinantat prin programul Erasmus+. Proiectul este coordonat de Asociatia LUNARIA din Roma, Italia, si reuneste ca parteneri cinci organizatii non-guvernamentale din Italia, Franta, Spania, Grecia si Romania.In ... citeste toata stirea