Din cauza cresterii temperaturilor (37 grade - 41 gradeC) sunt necesare a se institui restrictii de circulatie pe drumurile nationale, drumurile expres si autostrazile care tranziteaza zonele sub avertizare de cod portocaliu.Aceste restrictii au la baza avertizarea meteorologica emisa de catre ANM prin care se mentioneaza ca vineri, 4 august, canicula se va intensifica in Crisana si Banat unde se vor inregistra temperaturi maxime de 37 - 39 gradeC, precum si in jumatatea de sud a Olteniei si a ... citeste toata stirea