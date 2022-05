Aur pentru CSM Calarasi la Campionatul European de Canotaj 2022

Patru sportive de la CSM Calarasi au devenit campioane ale Europei la Canotaj Under 19. Competitia s-a desfasurat in Italia, in perioada 21-22 mai. "Ana Maria Matran, sportiva de exceptie a Clubului Sportiv Municipal Calarasi, a pornit la Campionatul European de Canotaj Under 19, desfasurat in Italia, cu o puternica dorinta de a ridica tricolorul Romaniei pe cel mai inalt catarg, reusind, cu maturitate, in finala probei de patru vasle, impreuna cu Andreea Todirica, Iulia Nedelcu si Delia ... citeste toata stirea